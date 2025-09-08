石破首相の辞任表明を受け、自民党は臨時の総裁選を行うことを決めました。茂木前幹事長が立候補の意向を示すなど、ポスト石破レースが早くも活発化しています。自民党内は早くも、次の総裁選びに向け、動き出しました。茂木前幹事長「これまで、党や政府で様々な経験をさせていただいた私の全てを、この国にささげたい。その役割を私に担わせていただきたい」茂木氏は「新しい自民党にしなければいけない。少数与党で政策を前に進