新潟県を訪問中の天皇家の長女愛子さまは８日、小千谷市を訪れ、２００４年の新潟県中越地震で被災したニシキゴイ展示施設「錦鯉の里」を視察された。ニシキゴイは市の復興のシンボルで、愛子さまは施設の担当者から、地震後に自家発電機を使って飼育を続けた話などを聞き、「復興は大変でしたね」と語られた。施設内の池にニシキゴイの放流も行われた。その後、長岡市に移動し、旧山古志村にある展示施設「やまこし復興交流