七面鳥が食べられるなど、クマの出没が相次いでいた宮城・加美町の住宅で、クマ1頭が捕獲されました。加美町の住宅では9月、玄関にクマが入ってくる様子が2回防犯カメラに捉えられ、飼っていた七面鳥など13羽が食べられる被害が出ていました。町と猟友会は住宅の裏庭にドラム式の箱わなを設置しましたが、住民によりますと、7日午前7時過ぎ、猟友会がわなにかかったクマ1頭を見つけ、駆除したということです。捕獲されたクマの後頭