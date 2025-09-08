人気インフルエンサーのゆりにゃと長く交際していたたいち（斎藤太一）が、ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループのメンバーを妊娠させたという情報がSNSで拡散されて、大騒動に発展した。その後、ゆりにゃは「当人同士に確認を取ったところ、内容は概ね事実であることがわかりました」と報告したが、今回のストレスなどで体重が激減しているという。恋人の“身近な相手”との関係は、ただの浮気以上に深い傷を残す--。「こ