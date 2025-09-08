お笑い芸人、陣内智則（51）のめいで、兵庫・姫路市のご当地アイドルグループ「KRD8」のリーダー、宮脇舞依（35）が8日、X（旧ツイッター）を更新。「急性低音障害型感音難聴」と診断されたことを報告した。宮脇は7日、姫路市でのライブイベント終了後にXで来場者への感謝をつづるとともに「昨日から耳が聞こえ辛くて何度も聞き返しちゃってごめんねちゃんと病院行ってきます」と投稿。その後「耳の中がずっと鳥よけ東京都内み