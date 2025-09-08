無免許過失運転致傷と道路交通法違反（救護義務違反・事故不申告）の疑いで長岡市に住むサービス業の男（29）が8日、逮捕されました。また犯人隠避の疑いで長岡市に住む飲食店従業員の女（29）が逮捕されました。警察の調べによりますと、男は8月12日午後6時40分頃、十日町市下条の国道117号で、無免許で軽自動車を運転中、赤信号で停止していた50代女性が運転する軽自動車に追突。ケガをさせたにもかからず救護せず、警察に