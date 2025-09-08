Beatsは、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボレーションによるワイヤレスヘッドホン「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」の販売を開始した。価格は32,800円。BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）とのコラボモデル「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」「Beats Solo 4 - JENNIEスペシャルエディション」は、マットな赤をベースに「R」と「J」のディテールをあしらった、BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）との