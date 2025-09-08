女優の板谷由夏（50）が8日までに自身のインスタグラムを更新。投稿が反響を呼んでいる。板谷は月の写真を投稿し「久しぶりに泣いた、13歳反抗期ホルモンにぐささっと刺された。2人目だからか？少々油断していた。中年だってホルモンバランスはぐらぐらなんだからさー勘弁してよ」とつづった。続けて「見上げた夜空にまんまるお月様。さあ、明日は月曜日。むちゃくちゃ美味い弁当作るもんね、母ちゃんは。ぎゃんばろ！」