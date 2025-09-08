西武の源田壮亮内野手（32）は8日、出場選手登録日数が9年に達して海外フリーエージェント（FA）権の資格取得条件を満たした。 源田は22年オフ、西武と5年契約を結び、今季が3年目。「これまでたくさんの方に支えていただき、ここまで来ることができました。心から感謝しています。これからもさらに良いプレーができるように努力を続け、若い選手たちに負けないよう取り組んでいきます。いつも力強い声援で背中を押してくださる