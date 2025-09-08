タレントの鈴木奈々（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。新たに保護犬を迎えたことを明かした。鈴木は「新しい家族が増えました保護犬です！」と報告。白のトイプードルの写真を公開し「うちには保護犬、保護猫合わせて5匹になりました犬と猫みんな仲良しです」と明かした。「昨日来たばっかりだけど、ご飯も沢山食べるし沢山寝るし元気いっぱいですとにかく性格が良いんです」と様子を伝え、「大切に大切に幸せ