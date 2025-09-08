大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が8日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われた。幕内最年少の藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）が奮闘した。幕内・玉鷲（40＝片男波部屋）や同・湘南乃海（27＝高田川部屋）らと15番取って7勝8敗。一門外から参加した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）とは初めて胸を合わせ、「強いっす。本気でいかないと失礼だと思った」と連続で11番取って4勝7敗だった。鋭い