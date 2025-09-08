中国で8月、アメリカへの輸出額が、前の年の同じ月と比べてマイナス33.1％と大幅に減少したことがわかりました。中国の税関総署が8日に発表した貿易統計によりますと、8月の中国のアメリカへの輸出額はアメリカドル換算でおよそ316億ドル、日本円でおよそ4兆6800億円で、前の年の同じ月と比べてマイナス33.1％と大幅に減少しました。減少幅は、7月のマイナス21.7％から拡大しています。また、8月のアメリカからの輸入額はおよそ112