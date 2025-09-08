お笑い芸人やす子（27）が8日、X（旧ツイッター）を更新。「全てが上手すぎる」先輩芸人を実名で記した。やす子は「山里さんとロケをさせていただいた！」と南海キャンディーズ山里亮太と一緒に撮影をしたことを報告。「とんでもなく面白くて器用で全てが上手すぎて、色んなものを勉強させていただいた！そして自分はまだまだ未熟だなと再認識」とつづった。この投稿に対し「すごい向上心」「山ちゃんてプロ中のプロだもんね」「山