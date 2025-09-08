大分県別府市内の駐車場から車のナンバープレートを盗んだとして、46歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不詳・無職の男（46）です。 警察によりますと、男は9月5日午後6時頃から、6日午前4時頃までの間、別府市内の女性会社員（33）が駐車場に停めていた軽乗用車前部のナンバープレート1枚を盗んだ疑いが持たれています。 女性が「車のナンバープレートが無くなっ