『新世紀エヴァンゲリオン』30周年を記念した一番くじの各賞が発表され、Xで大きな話題となっている。2026年2月上旬発売予定の「一番くじ 新世紀エヴァンゲリオン 30th Anniversary」(1回790円)。この度Xにて、A賞〜D賞のフィギュアが先行公開された。○A賞 エヴァンゲリオン初号機 フィギュア(全1種)サイズ：頭部まで約26cm(全高約43cm)○B賞 碇シンジ フィギュア(全1種)サイズ：約21cm○C賞 綾波レイ フィギュア(全1種)サイズ：