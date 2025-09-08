女優の平祐奈（26歳）が、9月7日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。姉の平愛梨（40歳）と、サッカー日本代表・長友佑都選手（38歳）夫妻の“リアルな食卓事情”について語った。この日のスタジオトークで、MCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾から「サッカー選手の奥さんって料理どうしてるの？」と質問を受けた平。これに、姉の平愛梨について「すごい量を作ってて。たんぱく質など