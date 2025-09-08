「英才教育2」というつぶやきと共に、Xに投稿された一枚の写真に注目が集まっています。投稿を行ったのは生後5か月になる男の子の父「豚キムチ定食」さん（以下、投稿者さん）。写真に写るのは、なんと赤ちゃんがガンダムのメカニック設定資料を前のめりに見つめる様子。この真剣な眼差し……間違いなく将来有望です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■赤ちゃんが注目したのは「ガンダムSEED FREEDOM」資料