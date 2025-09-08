お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）が5日、自身のインスタグラムを更新。中日ファンとして知られる井戸田は、同日に今季限りでの現役引退を発表した祖父江大輔投手（38）へ2ショット写真などを添え、感謝とエールを送った。【写真】「野球人としても人としても最高の男」ユニフォーム姿での2ショットを披露した井戸田潤＆中日・祖父江大輔投手「祖父江投手、そぶさん。12年間ありがとう！野球人としても人としても