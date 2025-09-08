政治評論家の田崎史郎氏が８日、テレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組では石破茂首相が辞任表明したことを特集した。次の総裁選について、田崎氏は小泉進次郎氏、高市早苗氏、林芳正氏、小林鷹之氏、茂木敏充氏の５人の立候補を予想した。ただし「この中で確実に推薦人２０人を今でも集められる人は３人なんです」と小泉、林、茂木の３氏だと指摘した。「保守系の高市さんや小林さんは、まず推薦人２０人を集められ