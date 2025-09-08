LUNA SEAの公式X（旧Twitter）は9月8日に投稿を更新。メンバーのがんを公表しました。【写真】メンバーの病状を説明「脳腫瘍と診断されました」同アカウントは「メンバーより大切なお知らせ」と題し、「LUNA SEAドラムの真矢が自身の病状について公表いたしました」と報告しています。真矢さんは「2020年に大腸がんのステージ4 が発覚しました」とのことです。「ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療