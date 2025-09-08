イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は、来年夏に開催される北中米ワールドカップで、ロングスローやロングボールの活用を求める方針を示した。英公共放送『BBC』が報じている。トゥヘル体制のイングランドでは、W杯予選のここまでの４試合で、ロングボールの割合は４％。ユーロ2024での8.8％から減少している。『BBC』によれば、近年のイングランドサッカーではロングスローが再び注目を集めており、「ロングスロ