阪神タイガースのリーグ優勝の瞬間、大阪・ミナミには大勢の人が詰めかけ、歓喜に沸いていました。「人生で生きて３回も優勝を見られるとは思ってもいませんでした」「ばんざーい最高！来年も優勝してほしいです。日本一にもなってほしいです。巨人をこえてほしいです」大阪駅前では優勝の号外が配られました。「いっぱいあります。４社くらい集めました」「めっちゃうれしいです。球児監督、ありがとうございます！」