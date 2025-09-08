ニューストップ > 国内ニュース > 兵庫県の6歳女児にわいせつ行為か オーストラリア国籍の男を逮捕 宝塚市 わいせつ・性犯罪 子どもへの虐待 国内の事件・事故 時事ニュース MBSニュース 兵庫県の6歳女児にわいせつ行為か オーストラリア国籍の男を逮捕 2025年9月8日 15時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと オーストラリア国籍の男が不同意わいせつの疑いで逮捕された 英会話スクールのサマーキャンプで、６歳の女児にわいせつな行為をした疑い 「頬にキスをしたけどもわいせつな行為はしていません」と容疑を否認した 記事を読む おすすめ記事 8名無差別殺傷でも「池袋通り魔事件」の死刑が未だ執行されない理由 執行に反対する「日弁連」 実行犯は「独房で廃人同様の生活を送っている」 2025年9月8日 6時12分 吉田羊 母の職業明かす 人のために尽くした人生「母が亡くなった時に700人参列したんです」 2025年9月8日 6時40分 佐藤健 “ジムでナンパ”動画が物議「無理すぎ」「ウザい」批判続出の背景にはびこる“迷惑行為” 2025年9月7日 20時38分 長嶋一茂、44歳人気芸人からロケ中突如殴られ現場騒然 腹部を“バチン”と全力殴打 2025年9月8日 8時15分 〈群馬・父親殺害容疑〉「父親に反抗しているという情報は前々からあったけど…」逮捕された15歳少年の学校関係者がみた親子関係と児相の対応 2025年8月19日 17時22分