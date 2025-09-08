◇MLB ドジャース5-2オリオールズ(日本時間8日、オリオール・パーク)オリオールズの菅野智之投手がドジャース戦に先発するも、右足に打球を受け4回途中で緊急降板。マンソリーノ暫定監督が菅野投手の状態についてコメントしました。菅野投手は大谷翔平選手とメジャー初対戦。しかし第1打席に先頭打者ホームランを打たれると、3回の第2打席にも被弾。続くムーキー・ベッツ選手にもホームランを浴び、3本塁打で3点を失います。さらに