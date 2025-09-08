日中韓7人組ガールズグループ、Kep1er（ケプラー）が“美スタイル”の秘訣（ひけつ）を語った。7日、大阪・阪急うめだ本店の「Biople FES 2025 OSAKA」内で行われた「MUSE就任記念！Kep1er×ナチュリズムトークショー」に登壇。メンバーはミニスカートとブーツや、デニムなど、美しいスタイルが引き立つコーデに身を包んだ。冒頭で、2022年9月7日の日本デビューからちょうど3周年ということに触れられると、ヒカルは「3周年！お