【モデルプレス＝2025/09/08】女優の桃井かおりが7日、自身のInstagramを更新。前日の料理をリメイクした手料理を披露し、反響が寄せられている。【写真】桃井かおり「パリパリですね」と話題の残り物リメイク料理◆桃井かおり、残り物リメイクの春巻きを公開桃井は「春巻き作りました。そう昨日のビーフン風があまりに美味！食べ残すのはあまりに残念！！っことで」（※原文ママ）と前日の料理を有効活用したアイデアを説明。きつ