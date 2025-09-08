【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の藤井 風が、7日に放送されたテレビ朝日系音楽番組「EIGHT-JAM」（毎週日曜よる11時15分〜）に出演。エゴサーチについて語った。【写真】藤井 風、貴重な幼少期ショット公開 “実家のカーテン”に注目集まる◆藤井 風、エゴサーチは「やめたいんです」5日に、全曲英語詞による3rdアルバム「Prema」をリリースした藤井は音楽についてトークを展開。日常の中で自身の音楽を聞くことは「ない」と語