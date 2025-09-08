石破茂首相が2025年9月7日に退陣の意向を表明したことについて、米実業家のイーロン・マスク氏が「Good riddance（厄介払いだ、せいせいした）」とコメントした。「このままでは日本は無くなり、かつて日本人が住んでいた島々だけが残るだろう」石破氏は7日に記者会見を開き、辞意を表明。マスク氏は8日未明、石破氏の退陣表明を伝える海外Xアカウントに対し、「Good riddance（厄介払いだ）」とのコメントを寄せた。これまでも度