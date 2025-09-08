豪ドル、NZドル、対ドルでややドル安＝オセアニア為替概況 豪ドルは先週末の米雇用統計後、ドル売りが一気に進み0.6540前後から0.6590に迫ったが、その後の資源国・新興国通貨売りに0.6550ドル前後まで下げた。週明けは0.6545を付ける場面も、その後はドル安が優勢となり0.6568を付けている。NZドルも0.5870ドル前後から0.5810台へ上昇後、0.5890前後で週の取引を終え、週明け0.5877を付けたが、その後のドル安に0.5900台を回