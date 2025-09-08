テクニカルポイントユーロドル、高止まり状態、１．１８００が上値ポイント 1.1791エンベロープ1%上限（10日間） 1.1736ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1716現値 1.167510日移動平均 1.1667一目均衡表・転換線 1.166621日移動平均 1.1644一目均衡表・基準線 1.1601一目均衡表・雲（上限） 1.1597ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.1558エンベロ&#1254