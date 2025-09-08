週明け、石破首相の退陣表明受けた円安が優勢も、午後は調整目立つ＝東京為替概況 先週末の米雇用統計を受けてドル安円高が進んだ後を受けた週明け8日の市場。週末に石破首相が退陣を表明したことで円売りが一気に強まる形で週の取引がスタートした。ドル円は先週末の米雇用統計で148円20銭台から146円82銭まで急落。その後少し戻して147円40銭台で先週の取引を終えた。週明けは148円台を回復してスタート