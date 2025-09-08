秋篠宮家の長男・悠仁さまが奈良県橿原市の神武天皇陵を参拝し、成年式を終えたことを報告されました。三重県の伊勢神宮での参拝を終えた悠仁さまは、正午ごろ、電車で橿原市の大和八木駅に到着し、出迎えた人たちに笑顔で手を振られました。その後、悠仁さまはモーニング姿で、初代天皇とされる神武天皇の陵に到着されました。今回の参拝はおととい（6日）の「成年式」が無事に終わったことを報告するためのもので、悠仁さまは真