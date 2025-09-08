日本映画製作者連盟は８月２８日、第９８回米アカデミー賞国際長編映画賞への日本からの出品作に、李相日（リサンイル）監督の「国宝」を選出したと発表した。同賞は、各国の選考委員が選んだ出品作の中からノミネート作が絞り込まれ、２０２６年３月の授賞式で受賞作が発表される。同作は、任侠（にんきょう）一家に生まれた主人公が上方歌舞伎の名門の家に引き取られ、同世代の御曹司と切磋琢磨（せっさたくま）しながら、歌