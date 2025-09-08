◇MLB マリナーズ18-2ブレーブス(日本時間8日、トゥルイスト・パーク)マリナーズのカル・ローリー選手がメジャートップ独走となる53号を放ちました。6回までに11点を奪ったチームは9回も2点を追加。なおも1アウト1、3塁の好機でカル・ローリー選手がロルディ・ムノズ投手の変化球をとらえ、センター方向への129メートルの特大3ラン。2試合連続の今季53本目のアーチを放ちました。またシーズン途中にトレードで加入したユジニオ・ス