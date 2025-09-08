俳優の風間俊介（42）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ともにゲスト出演した俳優の勝村政信（62）が、風間の給料明細について暴露した。風間は「僕の中で昔、元アイドルとか言われるんですけど。アイドルって、ホントすごい努力の元、成り立ってるのを見てきたので、歌と踊りをパフォーマンスして、ライブやって人たちがアイドルなので、僕は全然、最初からやってないと思ってるし。勝村さんな