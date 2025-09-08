柿安本店 [東証Ｐ] が9月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の連結経常利益は前年同期比4.9％減の2.5億円に減ったが、5-10月期(上期)計画の3.5億円に対する進捗率は72.3％となり、前年同期の73.7％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.9％→2.8％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース