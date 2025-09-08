ライダー史上初、胸に巻く革新的な変身ベルト“ゼッツドライバー”が話題となり、スタート前から熱い視線を集めていた『仮面ライダーゼッツ』が9月7日（日）に放送スタート。“夢”をモチーフとした前代未聞の世界観や怒涛のストーリー展開、クールな変身シーンが大反響を巻き起こし、放送開始早々、SNS世界トレンド1位を獲得した。Ⓒ2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！『仮面