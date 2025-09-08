9月7日（現地時間9月6日）、米マサチューセッツ州スプリングフィールドで行われたバスケットボール殿堂入りセレモニーに、マヤ・ムーア（元ミネソタ・リンクス）が登壇した。WNBAで4度の優勝（2011、2013、2015、2017年）、シーズンMVP（2014年）やファイナルMVP（2013年）、オリンピック金メダル2回（2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロ）など輝かしい実績を持つムーアは、女子