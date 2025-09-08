アジアサッカー連盟(AFC)は8日、AFC女子チャンピオンズリーグ(女子ACL)組合せ抽選会に用いるポット分けを発表した。日テレ・東京ベレーザはポット2に入った。日テレ・東京ベレーザは昨季のWEリーグ女王として女子ACLに参加する。グループリーグは4チーム×3組制で、各組ごとの集中開催方式。前回女王の武漢江大が入る中国開催グループは11月17日から23日まで、ホーチミン・シティが入るベトナム開催グループは同13日から19日ま