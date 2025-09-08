萩原工業 [東証Ｐ] が9月8日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常利益は前年同期比23.1％減の14.8億円に減り、通期計画の25億円に対する進捗率は59.5％にとどまり、5年平均の80.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.0倍の10.1億円に急拡大する計算になる。 直