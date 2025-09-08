Snow Manが、11月5日(水)に5枚目のフルアルバム『音故知新』をリリースすることを発表した。本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。また、新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲を収録(予