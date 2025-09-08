山今年デビュー25周年を迎えた山内惠介が、これまでに発表したオリジナル曲約150の楽曲の中から、ファン投票による上位30曲をセレクトしたベストアルバムをリリースする。本投票企画には2万を超える投票数が集まった。ダントツの1位に輝いたのは、今年2月にリリースしたデビュー25周年記念曲「北の断崖」。2位には2019年にリリースし紅白歌合戦で歌唱した「さらせ冬の嵐」。3位は2024年にリリースし＜MUSIC AWARDS JAPAN 2025＞最