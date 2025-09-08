ミライアル [東証Ｓ] が9月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比58.4％減の3.6億円に大きく落ち込んだ。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比57.8％減の2.4億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の15.9％→7.0％に急低下した。 株探ニュース