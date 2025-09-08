ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramを更新し、札幌公演のステージショットを投稿した。 【写真】骨折報告後初となるステージショットを公開したONE OK ROCKのTaka ■ONE OK ROCK、Takaの骨折報告後初のライブを札幌で開催 Takaは8月31日に行われた『DETOX JAPAN TOUR 2025』の日産スタジアム公演中に左足の小指を骨折を報告していた。心配される中、9月6日に骨折報告後初となる公演を北海道・大和ハウス プレミス