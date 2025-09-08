今村証券 [東証Ｓ] が9月8日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の上期配当を20円(前年同期は25円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、財務体質の強化と今後の事業展開の資金需要に備えるとともに、安定的な配当に配慮しつつ毎期の業績及び財務状況を総合的に勘案し、配当性向35％を目安として株主の皆さまへの利