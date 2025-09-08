8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13269031.3 32620 ２. 日経Ｄインバ 2873456.48262 ３. 日経ベア２ 1522318.7 202.6 ４. 日経ブル２ 1495361.3 351.2