ジュニアGPシリーズ第3戦イタリア大会で獲得したメダルを掲げる（左から）植村駿、西野太翔、金沢純禾＝8日、羽田空港フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第3戦イタリア大会でともにGP初優勝を果たした女子の金沢純禾（木下アカデミー）と男子の西野太翔（神奈川・星槎国際高横浜）が8日、帰国した羽田空港で取材に応じ、13歳の金沢は「初めての国際大会で優勝できてびっくり」と喜びを語った。札幌市出身