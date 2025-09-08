大阪・南署の一日署長に就任した高島礼子さん＝8日午前、大阪市中央区秋の全国交通安全運動（9月21〜30日）を前に、俳優の高島礼子さん（61）が8日、大阪府警南署の一日署長に就任した。大阪市中央区で開かれたイベントに警察官の制服姿で登場し、「交通ルールを守って命を大切に」と呼びかけた。イベントでは警察官が、大阪の自転車用ヘルメット着用率が全国ワーストと紹介。高島さんが帽子型ヘルメットをかぶってみせる場面