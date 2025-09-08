日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）は８日、今秋に開催する新規大会「フォーティネット・プレーヤーズ・カップ」について賞金総額が１億円から１億５０００万円に増額されたと発表した。優勝賞金も当初の２０００万円から３０００万円に増額する。同大会は日本ツアー選手会が主催し、米ＩＴ企業の子会社、フォーティネットジャパンが冠スポンサーとなって開催。１０月３０日〜１１月２日に千葉県の成田ヒルズＣＣ（パー７２）