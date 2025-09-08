普段は頼りがいのある男性でも、体調を崩したときは素が出やすいもの。そんなときに見せる行動の中には、「本命女性だからこそ」出てしまう甘え方があります。弱っているときこそ、彼の本音を見極めるチャンスかもしれません。普段言わないような弱音を吐く「今日はちょっとしんどい」「何もしたくない…」――元気なときなら言わないような言葉をあなたにだけ漏らす。これはあなたが安心して心を開ける存在だからこそです。体調を